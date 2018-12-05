التطوع مطلب ديني ورؤية وطن

شرعاء الشمراني*

حتى تتحقق رؤية السعودية 2030 لابد من تعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج من خلال استحداث مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتطوعية؛ وإكساب الطالب معارف ومهارات وسلوكيات حميدة؛ ليكون ذا شخصية مستقلة تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة؛ ولكي يتمكن من ذلك؛ لابد من غرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع نحو المواطنة المسئولة في الأسرة والمجتمع وبيئة العمل؛ ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا بتكامل القطاع الحكومي أو الخاص مع القطاع غير الربحي للإسهام في النهوض بالمجتمع وتحقيق استدامة الاقتصاد الوطني.

لذا.. فإن التركيز على طلاب التعليم بشتى أنواعه سيسهم في تحقيق الوصول إلى أكثر من مليون متطوع في القطاع غير الربحي خلال السنوات القادمة.

رعاية الطلاب الموهوبين؛ والمتفوقين؛ تقع على عاتق الجهات الحكومية والخاصة؛ ودورنا في التعليم أكثر أهمية كأشخاص فاعلين في توفير فرص تطوعية كبيرة للطلاب لبناء شخصية الطلاب الوطنية والإسلامية وتعزيز روح الانتماء والمبادرة وتوظيف مهاراتهم للتطوع في مؤسسات المجتمع المحلي أفراداً وكيانات.

هناك توجه حقيقي نحو استدامة العمل التطوعي من قبل الحكومة الرشيدة؛ وتأسيس منظمات غير ربحية لاستقطاب الكفاءات القادرة على نقل المعرفة وتقديم البرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية .

ومضة: “التطوع حياة”

‏‫*مشرفة تربوية