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رئيس مجلس العلاقات الأمريكية العربية: معرض الصقور والصيد يستحق الإشادة والتهنئة

رئيس مجلس العلاقات الأمريكية العربية: معرض الصقور والصيد يستحق الإشادة والتهنئة

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رئيس مجلس العلاقات الأمريكية العربية: معرض الصقور والصيد يستحق الإشادة والتهنئة

رئيس مجلس العلاقات الأمريكية العربية: معرض الصقور والصيد يستحق الإشادة والتهنئة
http://almnatiq.net/?p=666232
المناطق - واس

أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية الدكتور جون ديوك أنتوني أهمية إقامة معرض الصقور والصيد السعودي، الذي سيسهم في نشر تراث وثقافة جديرة بالاهتمام.
وقال خلال زيارته للمعرض اليوم : “الصقور وتربيتها مشهورة، ولكن لدى العرب فقط أو الأشخاص الذين يعشقون هذا النوع من الطيور من آسيا وبعض المناطق الأخرى، أما في أمريكا لا أحد يعرف تربية الصقور. وأعتقد أن هناك استثناءات بسيطة، حيث إن “والت ديزني” المشهور في الإعلام الأمريكي كان مهووساً بهذه الطيور، وهناك جامعة واحدة فقط في الولايات المتحدة تهتم بهذه الطيور في نيويورك”.
وأضاف الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية: ” تنظيم معرض من هذا النوع هو عمل يستحق التقدير والتهنئة، وأي عمل يمكنك من خلاله جذب انتباه الغربيين أو أي شخص لا يعرف عن التاريخ خلف هذه الهواية، سيترتب عليه نتائج مهمة، منها أن الزوار سيخرجون بثقافة وآراء جديدة ستفتح آفاقهم، وهذا مهم جداً لكلا الطرفين”.
وتابع قائلاً : “المعرض هو الأول من نوعه في المملكة، ولم أشاهده هنا من قبل، ولم أشاهد مكاناً يجذب عدداً كبيراً من الناس مثله، يتعلموا ويتحدثوا مع كبار السن ممن لديهم خبرة وثقافة يرغبون بتمريرها للأجيال الأصغر سناً، الذين قد لا يكون لديهم أي علم عن الصقور وتاريخها، ولكن بعد المعرض سيكتسبون الوعي والمعرفة اللازمة، وهذا مهم جداً وعمل يستحق التهنئة”.

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