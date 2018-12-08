احدث الأخبار

الجيش اليمني يقترب من المباني الحكومية في باقم ويستعيد سلاسل جبلية برازح معقل مليشيا الحوثي
أبرز المواد
 ولي العهد يدشن المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) الاثنين المقبل
أبرز المواد
 الرافعات السعودية تعبر “الوديعة” إلى مينائي عدن
أبرز المواد
 رئيس مجلس العلاقات الأمريكية العربية: معرض الصقور والصيد يستحق الإشادة والتهنئة
أبرز المواد
 تشيلسي يلحق بالسيتي الخسارة الأولى ويهدي ليفربول الصدارة
أبرز المواد
 التطوع مطلب ديني ورؤية وطن
يكتبون
 رئيس النصر يعلق على “فيديو كارلوس”: نتكفل بتوفير تصريحات العالمي إذا فاتكم شيء
أبرز المواد
 سفير الكويت لدى المملكة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم
أبرز المواد
 محامون بأمريكا يقاضون إيران لصالح ضحايا الإرهاب بالعراق
أبرز المواد
 بلدية بقيق تجهز موقع مهرجان سفاري بقيق بنسخته الثالثة
المنطقة الشرقية
 الجيش الإسرائيلي يطلق النار على “عناصر حزب الله” عند الحدود اللبنانية
أبرز المواد
 طلال بن وصل يدعم خزينة نادي الحوراء بـ(20) ألف ريال وأربعة لاعبين
منطقة تبوك
الجيش اليمني يقترب من المباني الحكومية في باقم ويستعيد سلاسل جبلية برازح معقل مليشيا الحوثي

الجيش اليمني يقترب من المباني الحكومية في باقم ويستعيد سلاسل جبلية برازح معقل مليشيا الحوثي

أبرز المواد
ولي العهد يدشن المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) الاثنين المقبل

ولي العهد يدشن المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) الاثنين المقبل

أبرز المواد
الرافعات السعودية تعبر “الوديعة” إلى مينائي عدن

الرافعات السعودية تعبر “الوديعة” إلى مينائي عدن

أبرز المواد
رئيس مجلس العلاقات الأمريكية العربية: معرض الصقور والصيد يستحق الإشادة والتهنئة

رئيس مجلس العلاقات الأمريكية العربية: معرض الصقور والصيد يستحق الإشادة والتهنئة

أبرز المواد

الجيش اليمني يقترب من المباني الحكومية في باقم ويستعيد سلاسل جبلية برازح معقل مليشيا الحوثي

الجيش اليمني يقترب من المباني الحكومية في باقم ويستعيد سلاسل جبلية برازح معقل مليشيا الحوثي
http://almnatiq.net/?p=666246
المناطق - واس

أعلن الجيش اليمني اقتراب قواته المقاتلة في مديرية باقم من المباني الحكومية في مركز المديرية الواقعة بشمالي محافظة صعده، معقل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي بحسب ما نقله موقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية ” إن التقدم جاء عقب هجوم مضاد شنه الجيش على مواقع تمركز مليشيا الحوثي في مركز مديرية باقم، وأن قوات الجيش اليمني شنت الهجوم المضاد عقب محاولة لمجاميع من المليشيا الحوثية مهاجمة مواقع في محيط مركز باقم”.
وأشار القائد العسكري اليمني، إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن شنّت غارات ساندت تقدم قوات الجيش اليمني ودمرت تحصينات للمليشيا الحوثية وتعزيزاتها، وأسفرت المواجهات والغارات عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيا بينهم قيادات ميدانية، فيما شرعت الفرق الهندسية في تطهير المواقع المحررة من الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها المليشيا.
وفي جبهة رازح بغربي صعده، استعادت وحدات من لواء الواجب الأول التابع للجيش اليمني، سلاسل جبلية، عقب معارك ضارية ضد المليشيا الحوثية، بحسب مصدر عسكري يمني.

روابط ذات صلة

ولي العهد يدشن المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) الاثنين المقبل

ولي العهد يدشن المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) الاثنين المقبل
الرافعات السعودية تعبر “الوديعة” إلى مينائي عدن

الرافعات السعودية تعبر “الوديعة” إلى مينائي عدن
رئيس مجلس العلاقات الأمريكية العربية: معرض الصقور والصيد يستحق الإشادة والتهنئة

رئيس مجلس العلاقات الأمريكية العربية: معرض الصقور والصيد يستحق الإشادة والتهنئة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*