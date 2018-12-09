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الرئيس الأمريكي: السترات الصفراء في فرنسا تهتف “نريد ترامب”

الرئيس الأمريكي: السترات الصفراء في فرنسا تهتف “نريد ترامب”

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الرئيس الأمريكي: السترات الصفراء في فرنسا تهتف “نريد ترامب”

الرئيس الأمريكي: السترات الصفراء في فرنسا تهتف “نريد ترامب”
http://almnatiq.net/?p=666256
المناطق - وكالات

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت مجدّداً اتّفاق باريس المناخي، معتبراً أن تظاهرات “السترات الصفراء” في فرنسا تثبت فشل هذا الاتّفاق، مضيفا “إنّهم يغنّون +نريد ترامب+، إنني أعشق فرنسا”، من دون أن يقدّم دليلاً على ما يقول.

وكتب ترامب على تويتر “نهار وليل حزينان جداً في باريس”، وذلك في الوقت الذي كانت فيه العاصمة الفرنسية تشهد صدامات عنيفة بين محتجي السترات الصفراء وقوات الأمن.

وأضاف “ربما حان الوقت لوضع حدّ لاتفاق باريس السخيف والمكلف للغاية، وإعادة المال إلى الناس عبر خفض الضرائب”.

وكان ترامب أعلن في حزيران/يونيو 2017 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي الذي أبرم في باريس في نهاية 2015 لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

واعتبر الرئيس الأميركي أنّ “اتفاق باريس لا يسير على نحو جيّد بالنسبة لباريس. تظاهرات وأعمال شغب في كل انحاء فرنسا” التي عاشت السبت الرابع من التظاهرات الاحتجاجية “الصفراء”.

أضاف ترامب “الناس لا يريدون دفع مبالغ كبيرة، قسم كبير منها للدول النامية (التي تدار في شكل يثير الشكوك)، بهدف حماية البيئة، ربما”.

وكان الرئيس الاميركي سخر الثلاثاء من التنازلات التي قدّمها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ”السترات الصفراء”، معتبراً أنّ اتفاق باريس آيل إلى الفشل.

ويجتمع ممثلو نحو مئتي دولة في بولندا في إطار المؤتمر العالمي الرابع والعشرين حول المناخ.

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