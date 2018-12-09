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واشنطن تتجه لمحاكمة مسؤولة “هواوي” بتهمة التحايل على عقوبات إيران

واشنطن تتجه لمحاكمة مسؤولة “هواوي” بتهمة التحايل على عقوبات إيران
http://almnatiq.net/?p=666267
المناطق - وكالات

تواجه مينج وانتشو المديرة المالية لمجموعة “هواوي” الصينية العملاقة للاتصالات شبهات أمريكية بالقيام بأعمال تجارية للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.
وبحسب “الفرنسية”، فإن القضاء الأمريكي طلب تسليم مينج وانتشو ابنة مؤسس مجموعة “هواوي”، للولايات المتحدة بعد توقيفها في كندا بطلب من واشنطن السبت الماضي.
وبعد مداولات استمرت ساعات أمام قاض في المحكمة العليا في فانكوفر، رفعت الجلسة على أن تستأنف الإثنين. ويفترض أن يقرر القاضي في تلك الجلسة الإفراج بكفالة عن مينج التي ستبقى حتى ذلك الحين موقوفة في إحدى ضواحي فانكوفر.
وكشف محامي الحكومة الكندية جون غيب-كارسلي في قاعة المحكمة التي كانت مكتظة بالحضور أنه يشتبه بأن وانتشو (46 عاما) كذبت على عديد من المصارف بشأن العلاقات بين “هواوي” وأحد فروعها “سكايكوم”، ما سمح لهذه الشركة بدخول السوق الإيرانية في انتهاك للعقوبات الأمريكية.
ويبدو أن وانتشو شخصيا كذبت على مصرفيين أمريكيين في 2013 بنفيها وجود أي علاقة بين “هواوي” و”سكايكوم” بينما “سكايكوم هي هواوي” على ما قالت السلطات الأمريكية.
وأضاف المحامي أن وانتشو متهمة “بالاحتيال على حساب عدد من المؤسسات المالية”، وهي عقوبة يعاقب عليها القانون الأمريكي بالسجن ثلاثين عاما لكل واقعة.

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