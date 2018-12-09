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صلاح يرفض جائزة “أفضل لاعب” ويهديها لزميله

صلاح يرفض جائزة “أفضل لاعب” ويهديها لزميله
http://almnatiq.net/?p=666273
المناطق - وكالات

رفض النجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي جائزة “أفضل لاعب” في المباراة أمام بورنموث، والتي فاز فيها “الريدز” برباعية نظيفة كان نصيب صلاح منها 3 أهداف “هاتريك”.

صلاح أهدى الجائزة إلى زميله في الفريق جيمس ميلنر، الذي خاض مباراته رقم 500 في البريمرليغ، تقديرا لمسيرته الحافلة.

وعلق محمد صلاح بعد المباراة خلال لقاء صحفي بصحبة ميلنر قائلا “500 مباراة، أهنئه على المسيرة الرائعة، يستحق هذه الجائزة اليوم، أتمنى أن نحقق شيئا هذا الموسم سويا، لن أستلمها”

وقاد صلاح فريقه إلى صدارة الترتيب في جدول البريمرليغ بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، الذي خسر أمام تشلسي بهدفين دون رد، ليواصل ليفربول مسيرته الجيدة في الدوري بـ 17 مباراة متتالية دون هزيمة.

يشار إلى أن ميلنر هو اللاعب رقم 13 في تاريخ البريمرليغ الذي يصل لـ 500 مباراة، وهو ثاني أصغر لاعب يحقق هذا الانجاز (32 عاما و338 يوما) بعد غاريث باري (32 عاما و219 يوما).

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