لحملة البكالوريوس فأعلى.. المستشفى التخصصي يعلن وظائف إدارية وتقنية

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس فأعلى بالمسميات والشروط التالية:

– مستشار قانوني ثاني (Legal Advisor II)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (قانون) مع خبرة 6 سنوات في قانون العمل وشؤون الموظفين لحملة البكالوريوس أو خبرة 4 سنوات لحملة الماجستير.

– محلل إداري (Management Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة عامة، نظم معلومات إدارية، إدارة صحية، إدارة أعمال) مع خبرة 3 سنوات لحملة البكالوريوس أو سنة لحملة الماجستير.

– محلل التكامل (Integration Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (علوم حاسب) أو ما يعادله مع خبرة 3 سنوات لحملة البكالوريوس أو سنة لحملة الماجستير.

– محلل دعم معلوماتية الأعمال (Business Informatics Supports Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (علوم حاسب، معلوماتية، علوم صحية) أو ما يعادلهم مع خبرة 3 سنوات لحملة البكالوريوس أو سنة لحملة الماجستير.