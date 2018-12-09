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لحملة البكالوريوس فأعلى.. المستشفى التخصصي يعلن وظائف إدارية وتقنية

لحملة البكالوريوس فأعلى.. المستشفى التخصصي يعلن وظائف إدارية وتقنية
http://almnatiq.net/?p=666282

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس فأعلى بالمسميات والشروط التالية:

– مستشار قانوني ثاني (Legal Advisor II)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (قانون) مع خبرة 6 سنوات في قانون العمل وشؤون الموظفين لحملة البكالوريوس أو خبرة 4 سنوات لحملة الماجستير.

– محلل إداري (Management Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة عامة، نظم معلومات إدارية، إدارة صحية، إدارة أعمال) مع خبرة 3 سنوات لحملة البكالوريوس أو سنة لحملة الماجستير.

– محلل التكامل (Integration Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (علوم حاسب) أو ما يعادله مع خبرة 3 سنوات لحملة البكالوريوس أو سنة لحملة الماجستير.

– محلل دعم معلوماتية الأعمال (Business Informatics Supports Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (علوم حاسب، معلوماتية، علوم صحية) أو ما يعادلهم مع خبرة 3 سنوات لحملة البكالوريوس أو سنة لحملة الماجستير.

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