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الأرصاد: طقس بارد وفرصة لتكون الصقيع على الشرقية والشمالية

الأرصاد: طقس بارد وفرصة لتكون الصقيع على الشرقية والشمالية
http://almnatiq.net/?p=666286
المناطق- واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقساً باردًا وسماءً صحوةً إلى غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة في حين يكون الطقس شديد البرود مع فرصة تكون الصقيع على مناطق شمال وشمال غرب المملكة فيما يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق (الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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