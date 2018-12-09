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“الجوازات”: شرط العمر.. لتجديد الإقامات للطلاب من أبناء المقيمين

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“الجوازات”: شرط العمر.. لتجديد الإقامات للطلاب من أبناء المقيمين

“الجوازات”: شرط العمر.. لتجديد الإقامات للطلاب من أبناء المقيمين
http://almnatiq.net/?p=666291
المناطق _ الرياض

قال متحدث الجوازات السعودية المقدم بدر القريني أن التعليمات تنص على تجديد الإقامات للطلاب من أبناء المقيمين، شريطة ألا يتجاوز أعمارهم 25 عامًا.
وبحسب “عكاظ”، كشف القريني أن تجديد إقامات التابعين للمقيم ذكورًا أو إناثًا يتم بناء على إثبات عدم زواج البنات، إضافة إلى إثبات التحاق الأبناء بالمدارس والجامعات السعودية.

جاء ذلك تعليقًا على شروط تجديد رخص الإقامة لأبناء المقيمين ممن تجاوزت أعمارهم 25 عامًا، ولا يزالون على مقاعد الدراسة في المراحل الجامعية، وذلك بعد مطالبات أولياء الأمور للجهات المختصة بإيجاد حلول في ظل وجود حالات لطلاب تتطلب سنوات دراستهم في بعض التخصصات والكليات المتقدمة كالطب والهندسة إلى تعديهم السن المحددة بـ25 عامًا، لاسيما أنهم يحملون إفادات رسمية من جهات تعليمية داخل المملكة أو خارجها بذلك.

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