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قبل ساعات من القمة الخليجية بالرياض .. وكالة الأناضول : تميم لن يحضر القمة

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قبل ساعات من القمة الخليجية بالرياض .. وكالة الأناضول : تميم لن يحضر القمة

قبل ساعات من القمة الخليجية بالرياض .. وكالة الأناضول : تميم لن يحضر القمة
http://almnatiq.net/?p=666293
المناطق - وكالات

تنطلق القمة الخليجية الـ39 يوم الأحد في المملكة بمشاركة ملك البحرين حمد بن عيسي، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، فيما أوفد سلطان عمان قابوس بن سعيد نائب رئيس وزرائه نائبا عنه.
وفي هذا السياق، أكد الديوان الملكي البحريني ترأس الملك بن عيسى وفد بلاده في أعمال المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيتوجه إلى السعودية على رأس الوفد الكويتي في قمة الرياض.
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن نائب رئيس الوزراء العماني فهد آل سعيد، سيترأس وفد بلاده الرسمي نيابة عن سلطان عمان، يرافقه وفد رسمي في مقدمته وزير الخارجية يوسف بن علوي.
ونقلت وكالة الأناضول، نقلا عن مصدر قطري مسؤول قوله إن “الشيخ تميم لن يشارك في أعمال القمة الخليجية المزمع عقدها في الرياض غدا الأحد، ومن المتوقع أن يعوض عنه أحد المسؤولين الكبار في الدولة”.
ولم تعلن الإمارات بعد عن مستوى تمثيلها في القمة.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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