إدارة النصر تعترف بوجود خطأ في احتجاجها على مشاركة النمر

المناطق _ الرياض

أوضح عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي لنادي النصر، أن إدارة ناديه اكتشفت وجود خطأ، ارتكبه مستشار الإدارة القانونية في النادي حول الاحتجاج المقدم على مشاركة لاعب الوحدة علي النمر.

وأكد المتحدث الرسمي للنصر أن إدارة فريقه ما زالت متمسكة بحقها القانوني، وستستأنف قرار لجنة الانضباط بناء على أسباب قانونية، سيتم تقديمها أمام لجنة الاستئناف.

وجاء ذلك وفقًا لتغريدة، نشرها ابن زنان على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، قال فيها: “أود الإيضاح بشأن ما صرحت به في برنامج في المرمى على قناة العربية حول الاحتجاج؛ إذ تبيّن للإدارة وجود خطأ، تسبب به مستشار الإدارة القانونية في النادي، وتم رصد الخطأ. علمًا بأن نادي النصر سيظل متمسكًا بطلب استئنافه على قرار لجنة الانضباط، وتمسكه بحقه القانوني في قبول الاحتجاج بناء على أسباب قانونية، سنقدمها أمام لجنة الاستئناف”.

يُذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفضت الاحتجاج المقدم من نادي النصر ضد نادي الوحدة؛ وذلك على خلفية مشاركة اثنين من لاعبي الأخير المواليد في لقاء الفريقين؛ وذلك بحجة التأخر، وانقضاء الموعد القانوني المحدد لتقديم أسباب الاحتجاج 48 ساعة من وقت انتهاء المباراة.