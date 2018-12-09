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“الحصيني” توقعات بهطول أمطار على مناطق المملكة بداية من الثلاثاء القادم

“الحصيني” توقعات بهطول أمطار على مناطق المملكة بداية من الثلاثاء القادم
http://almnatiq.net/?p=666298
المناطق _ الرياض

قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أنه من المتوقع أن تنشأ حالة ممطرة على بعض المناطق في المملكة بداية من ليلة الثلاثاء المقبل .
وأضاف الحصيني أن الأمطار تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة وستكون على أجزاء من مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والصمان والوشم وسدير.
وتابع : كما تشمل الأمطار جنوب الدوادمي وشرق حائل والشمالية ومن رنية إلى نجران والكويت والعراق واليمن.

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