قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أنه من المتوقع أن تنشأ حالة ممطرة على بعض المناطق في المملكة بداية من ليلة الثلاثاء المقبل .
وأضاف الحصيني أن الأمطار تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة وستكون على أجزاء من مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والصمان والوشم وسدير.
وتابع : كما تشمل الأمطار جنوب الدوادمي وشرق حائل والشمالية ومن رنية إلى نجران والكويت والعراق واليمن.
“الحصيني” توقعات بهطول أمطار على مناطق المملكة بداية من الثلاثاء القادم
قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أنه من المتوقع أن تنشأ حالة ممطرة على بعض المناطق في المملكة بداية من ليلة الثلاثاء المقبل .
التعليقات (٠) اضف تعليق