“الحصيني” توقعات بهطول أمطار على مناطق المملكة بداية من الثلاثاء القادم

المناطق _ الرياض

قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أنه من المتوقع أن تنشأ حالة ممطرة على بعض المناطق في المملكة بداية من ليلة الثلاثاء المقبل .

وأضاف الحصيني أن الأمطار تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة وستكون على أجزاء من مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والصمان والوشم وسدير.

وتابع : كما تشمل الأمطار جنوب الدوادمي وشرق حائل والشمالية ومن رنية إلى نجران والكويت والعراق واليمن.