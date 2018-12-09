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بعد صدامات مع ترامب.. كبير موظفي البيت الأبيض يغادر

بعد صدامات مع ترامب.. كبير موظفي البيت الأبيض يغادر

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بعد صدامات مع ترامب.. كبير موظفي البيت الأبيض يغادر

بعد صدامات مع ترامب.. كبير موظفي البيت الأبيض يغادر
http://almnatiq.net/?p=666306
المناطق _ الرياض
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي سيترك منصبه بحلول نهاية هذا الشهر.

ووصف ترامب الجنرال السابق بمشاة البحرية الأميركية بأنه كان مساعدا مخلصا خلال توليه منصبه.

وقال ترامب للصحفيين، لدى مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى فيلادلفيا لحضور مباراة كرة القدم التي تقام سنويا بين فريقي الجيش والبحرية: “إنه شخص عظيم… أنا أقدر خدمته كثيرا”.

وأضاف “سنعلن من سيحل محل جون. قد يكون بشكل مؤقت”.

كان ترامب عين كيلي، العام الماضي، لإعادة النظام إلى البيت الأبيض الذي غالبا ما كان يتسم بالفوضى، لكن حدث تصادم بينهما أكثر من مرة في الأشهر القليلة الماضية.

ووفقا لمسؤول بالبيت الأبيض، فإن ترامب يتشاور مع نيك آيرز مساعد مايك بنس نائب الرئيس ليحل محل كيلي.

وبحسب ما قاله المسؤول لرويترز فإن الرئيس وآيرز ما زالا يتشاوران بشأن الشروط.

وأوضح أن ترامب يريد منه تولي المهمة لمدة عامين، لكن آيرز لا يستطيع التعهد بذلك بسبب عائلته.

وأشار المسؤول بالبيت الأبيض إلى أن “الرئيس ونيك (آيرز) مازالا يبحثان الشروط المحددة له لتولي المنصب”.

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