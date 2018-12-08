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تفعيل برنامج مكافحة التدخين بفروع التنمية الاجتماعية بحائل

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تفعيل برنامج مكافحة التدخين بفروع التنمية الاجتماعية بحائل

تفعيل برنامج مكافحة التدخين بفروع التنمية الاجتماعية بحائل
http://almnatiq.net/?p=666312
المناطق _ حائل

بمتابعة ودعم مدير عام فرع وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه بحائل فريح العياد دشن فرع الوزارة أهم مجالات التعاون المشترك مع صحة حائل انطلاقاً علی دعم المشاركة المجتمعيه ومنها برنامج مكافحة التدخين
وكان البرنامج التوعوي قد دشن بجميع الفروع والاقسام النسائيه التابعه للفرع والتي استمرت لمده خمسة أيام
تناول جوانب هامة في أمور التوعيه عن أضرار التدخين بين افراد المجتمع وتقدير العلاج اللازم للمدخنات منها قدمت محاضره تثقيفيه عن التدخين وأثاره السلبية وخطوات الاقلاع عنه والتعريف بالبرنامج التوعوي والانظمه التي تحد من انتشاره مجتمعيا كما وزعت البروشورات التوعويه بهدف توعية افراد المجتمع بأضرار التدخين
وفي ختام البرنامج تم تكريم القائمات بالبرنامج بحضور مساعدة المدير العام للإشراف الاجتماعي النسائي الاستاذة نجلاء بنت عبد الكريم النزهه
التي بدورها ثمنت تعاون الجهات ذات العلاقة مع فرع الوزارة ومدی الاثر الايجابي من دعم مثل هذه البرامج التوعوية الهامة .
وقدمت شكرها وتقديرها لكل من تابع واجتهد في تنظيم هذه البرامج التثقيفية المعززة لمحيط العمل الاجتماعي .

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