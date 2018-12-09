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كوريا الجنوبية تعرض مجموعة من آثارها النادرة في المتحف الوطني بالرياض

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كوريا الجنوبية تعرض مجموعة من آثارها النادرة في المتحف الوطني بالرياض

كوريا الجنوبية تعرض مجموعة من آثارها النادرة في المتحف الوطني بالرياض
http://almnatiq.net/?p=666315

بعد النجاح الكبير الذي حققه معرض “كنوز الصين” الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على مدى أكثر من (70) يوما، واختتم الأسبوع الماضي، تعد الهيئة لتنظيم معرض الآثار الكورية (معرض التاريخ والثقافة الكورية.. رحلة آسرة إلى الحضارة الكورية) والذي سيفتتح في المتحف الوطني بالرياض الثلاثاء 18 ديسمبر 3018م برعاية صاحب السمو الملكي  الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة.

وسيحوي المعرض نوادر من الآثار والحضارة الكورية والمنتجات التراثية الشعبية، ومجموعة مختارة من المتحف الوطني الكوري في سيئول.

ويأتي المعرض امتدادا للتعاون بين المملكة وكوريا الجنوبية في مجال الآثار والمتاحف والحضارات الانسانية والتي كانت انطلاقتها المهمة بتنظيم إحدى محطات المعرض العالمي الناجح معرض “طرق التجارة في الجزيرة العربية – روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور” الذي نظمته الهيئة في مايو 2017م، في المتحف الوطني بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول.

يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وقعت اتفاقيات مع عدد من الدول التي أقيم فيها معرض “روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور ” لإقامة معارض للآثار في المتحف الوطني بالرياض، حيث ستشهد الفترة المقبلة عددا من معارض الآثار والتراث من مختلف دول العالم التي ستعرض في المتحف الوطني ضمن برنامج المعارض الزائرة في المتحف والذي يعد أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي تنفذه الهيئة.

وكانت المملكة قد وقعت مع الجانب الكوري على برنامج للتعاون في مجال السياحة والحرف اليدوية في العام 2013م والذي نفذ من خلاله معرض للحرف الكورية في الرياض، وتدريب عدد من الحرفيين السعوديين في كوريا على حرفة الخزف.

ويعود تاريخ كوريا إلى العصر الحجري القديم السفلي قبل حوالي 400,000 إلى 700,000 سنة ماضية عندما سُكِنَتْ شبه الجزيرة الكورية أقدم فخار كوري معروف يعود لحوالي 8000 سنة قبل الميلاد والعصر الحجري الحديث بدأ بعد سنة 6000 قبل الميلاد, ثم تبعه العصر البرونزي في سنة 800 قبل الميلاد ثم العصر الحديدي في سنة 400 قبل الميلاد.

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