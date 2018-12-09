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وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنظم لقاء (تنمية التطوع)

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنظم لقاء (تنمية التطوع)

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وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنظم لقاء (تنمية التطوع)

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنظم لقاء (تنمية التطوع)
http://almnatiq.net/?p=666325
المناطق _ الرياض

نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للتطوع، ‫لقاء بعنوان تنمية التطوع (استقطاب – تمكين – تحفيز) بالتعاون مع الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالمنطقة الشرقية وبحضور عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية وقيادات الفرق التطوعية وعدد من المتطوعين، وذلك يوم الخميس الماضي بمدينة الرياض.

وأوضح وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية سليمان الزبن أن عقد الوزارة لهذا اللقاء يأتي‫ تفعيلاً لليوم العالمي للتطوع، و‫إيماناً بالعمل التكاملي وتضافر الجهود فيما يخدم العمل التطوعي وأثره على أفراد المجتمع والقطاعات المختلفة، وأهمية التنظيم والتنسيق لتعزيز العمل التطوعي وتفعيله في تلك القطاعات من خلال بناء منظومة لتطوير ممارسات جودة العمل وبناء القدرات المؤسسية الملائمة وتوحيد الإجراءات ومنهجية العمل التطوعي، لافتاً إلى أن اللقاء يعد تفعيلا لمبادرات هدف (تشجيع العمل التطوعي) في برنامج التحول الوطني، ومبادرة (بناء ثقافة ومحفزات العمل التطوعي) لنشر ثقافة العمل التطوعي.

‫ويهدف اللقاء إلى التعرف على دوافع المتطوعين وكيفية استقطابهم واستدامة العمل التطوعي، ومناقشة كيفية تفعيل دور الفرق التطوعية بشكل فعال ومؤثر في العمل التطوعي، كما تضمن اللقاء عرض تجريبي للبوابة الوطنية للتطوع.

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