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وفد الحوثي :الإفراج عن الأسرى سيستغرق شهرين بمشاركه فريق اممي والصليب الأحمر

وفد الحوثي :الإفراج عن الأسرى سيستغرق شهرين بمشاركه فريق اممي والصليب الأحمر
http://almnatiq.net/?p=666328
المناطق _ الرياض

قال المسؤول عن ملف الأسرى في وفد جماعة الحوثيين إن كشوفات أسماء الأسرى والمعتقلين ستكون جاهزة اليوم الأحد، وإنه تم تشكيل لجنة من الفريق الأممي بمشاركة الصليب الأحمر للبدء في اجراءات تنفيذ الاتفاق.

وذكر عبدالقادر المرتضى بحسب غرفة أخبار مشاورات السويد، إن الوفدين بحثا البنود التي يجب البدء بها في ملف الأسرى والمعتقلين وهي تشكيل لجان من جميع الأطراف لانتشال الجثث من كل الجبهات والمناطق العسكرية، وإعداد وتجهيز الكشوفات كما هو متفق عليه من كلا الطرفين.

وأشار إلى تسليم الكشوفات من جميع الأطراف الى مكتب المبعوث الأممي، وإن الاتفاق شامل وكامل لجميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمختطفين وكل من تم اخفاؤه واعتقاله على ذمة الحرب اليمنية من جميع الأطراف.

وذكر المرتضى عددا من الخطوات الخاصة التي ستجرى في عملية تبادل الأسرى، وهي تشكيل الفرق لانتشال الجثث، وتسليم الكشوفات، وكشف مصير المفقودين والمخفيين.

وأشار المرتضى إلى أن الآلية التنفيذية لملف المعتقلين والأسرى مزمنة بأسبوع لتسليم الكشوفات، واسبوعين لتسليم الإفادات، وأسبوع للرد على الافادات، ومن ثم اسبوع للملاحظات على الردود، وبعدها بعشرة أيام يتم التوقيع على الكشوفات النهائية التي ستسلم للصليب الأحمر.

وأشار إلى أن الصليب الأحمر سيقوم بالتنفيذ، بمعنى أن المدة الزمنية الكاملة ستستغرق شهرين.

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