أمير عسير : الملك سلمان أسّس دولة عصرية قائمة على بناء الإنسان وتنمية الوطن

المناطق _ عسير

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله -، في قيادة دفة الإصلاح في شتى المجالات في وطن العز والنماء، مبيناً أنه – رعاه الله – أنموذجٌ ومثالٌ يحتذى به في صناعة التغيير، وفق إستراتيجية قامت على مبدأي العزم والحزم في الإصلاح والتطوير والتنمية.

وأكد سمو الأمير فيصل أن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، تدفعنا لاستلهام منجزات قائد هذا الكيان، الذي عمل على بناء دولة عصرية تتسم بالقوة من خلال تمسكها بثوابتها وقيمها، وتتسم بالحداثة القائمة على صناعة الفكر المتزن النير، وتقوم على بناء الإنسان كونه واسطة العقد في تكوين التنمية وبناء الوطن، ومحور التحدي الأول.

وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد إلى أن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – استطاع خلال الأعوام الأربعة الماضية أن يؤسس منهجاً واضحاً للحرب على الفساد، وصياغة ورسم خارطة لتحول اقتصادي رصين ومتين، وفق رؤية وطنية طموحة، قادرة على مواكبة التقلبات والمتغيرات الاقتصادية، والتحديات الإقليمية في ظل ما يواجهه العالم من توتر وصراعات.