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بدء وصول قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرياض

بدء وصول قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرياض
http://almnatiq.net/?p=666352
المناطق - واس

بدأ أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى الرياض اليوم لحضور اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.
فقد وصل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.
وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي، وسفير سلطنة عُمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي.

بعد ذلك صافح نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، وأصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية .

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات، غادر صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان ، معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله ، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور علي بن مسعود السنيدي ، ومعالي وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي ، وصاحب السمو السيد كامل بن فهد آل سعيد مساعد الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي.

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