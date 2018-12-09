أمير عسير يتسلّم التقرير الإحصائي السنوي لشرطة المنطقة

المناطق - أبها

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، التقرير الاحصائي السنوي لشرطة منطقة عسير للعام الماضي 1439 هـ، الذي يبرز أعمال الشرطة والإدارات الأمنية التابعة لها خلال الفترة الماضية .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي، الذي قدم لسموّه شرحًا عن أبرز ما تضمنه التقرير من منجزات وأعمال خلال العام المنصرم، مبينًا أن إجمالي ضبط القضايا الجنائية سجل ارتفاعا خلال عام 1439 هـ بنسبة (28.5%) مقارنة بعام ١٤٣8هــ , فيما سجل إجمالي عدد المتهمين المقبوض عليهم بالقضايا الجنائية ارتفاعا خلال العام 1439هـ بنسبة 10% مقارنة بعام 1438هـ حيث بلغ عدد المقبوض عليهم 10963 متهم , كما بلغ عدد المقبوض عليهم من مخالفي النظام العام 112758 مخالفا خلال عام 1439هـ , وسجلت الحوادث المرورية الجسيمة انخافظا بنسبة 6.4% مقارنة بالعام 1438هـ .

فيما سجل إجمالي الأشخاص المتوفين في الحوادث المرورية انخفاظا بنسبة 15.9% مقارنة بالعام 1438هـ حيث بلغ عدد المتوفين عام 1439هــ , 696 متوفي مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ عدد الوفيات فيه 828 متوفي .

وأشاد سمو أمير منطقة عسير بما تضمنه التقرير من إنجازات تحققت في ظل الدعم والرعاية التي تتلقاها الأجهزة الأمنية من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، متمنياً للجميع التوفيق للقيام بالواجبات المناطة بهم، ومؤكداً أهمية تكثيف البرامج التوعوية التي تعزز الأمن بكل أشكاله .

من جهته، أعرب مدير شرطة منطقة عسير عن شكره وجميع منسوبي القطاعات الأمنية لسمو أمير المنطقة على ما يوليه من اهتمام ومتابعة دائمة لجميع الاعمال والمهام التي تقوم بها هذه القطاعات، مؤكداً حرص الجميع على تنفيذ توجيهات سموه والعمل على مضاعفة الجهود لخدمة الوطن .