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نائب أمير منطقة عسير بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين : تطل علينا الذكرى الرابعة والوطن يحصد الإنجازات ويسجل النجاحات في ظل طموح القيادة الرشيدة

نائب أمير منطقة عسير بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين : تطل علينا الذكرى الرابعة والوطن يحصد الإنجازات ويسجل النجاحات في ظل طموح القيادة الرشيدة

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نائب أمير منطقة عسير بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين : تطل علينا الذكرى الرابعة والوطن يحصد الإنجازات ويسجل النجاحات في ظل طموح القيادة الرشيدة

نائب أمير منطقة عسير بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين : تطل علينا الذكرى الرابعة والوطن يحصد الإنجازات ويسجل النجاحات في ظل طموح القيادة الرشيدة
http://almnatiq.net/?p=666363
المناطق - أبها

رفع الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة، داعيًا الله تعالى أن يمد في عمره وأن يجزيه خير الجزاء على ما قام ويقوم به من أعمال مميزة للوطن  ولكافة الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع . 

 

ووصف نائب أمير منطقة عسير أن الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هي ذكرى غالية يفخر بها كل مواطن ومواطنة على ثرى هذه البلاد المباركة في ظل ما يحظى به أبناء الوطن من دعم واهتمام ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين وتلمسه لكل احتياجاتهم و ما يحقق رفاهيتهم .

 

مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الذكرى تطل علينا والوطن الغالي يحصد الأنجازات ويسجل النجاحات المتتالية في ظل طموح قوي من قبل القيادة الرشيدة- أيدها الله – للوصول بالمملكة العربية السعودية للعالمية من خلال رؤيتها الوطنية الطموحة ٢٠٣٠م لتواكب التطلعات نحو مستقبل مزهر  ومميز .

 

 وأضاف الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز قائلا : إننا نحتفل هذه الأيام بالذكرى الرابعة  لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – فنحن نحتفل بقائد فتح قلبه وبابه للمواطن وحمل لواء الشفافية والنزاهة وضرب بيدِ من حديد على الفساد ومنابعة وسار في طريق الحق فتوسّع في الإصلاحات ووجه برفع كفاءة الإنفاق وتجويد الخدمات .

 

واختتم  نائب أمير منطقة عسير كلمته بأن يحفظ الله لهذه البلاد قائد نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ،ويديم علينا نعمة الأمن والأمان  والرخاء والإستقرار .

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