غرفة أبها : خادم الحرمين الشريفين أسس لقاعدة اقتصادية متينة تَزخرُ بالإنجازات

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بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه – مقاليد الحكم في المملكة أكد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ / حسن بن معجب الحويزي أن هذه الفترة شهدت العديد من الإنجازات العظيمة والتطوير الشامل لجميع مؤسسات ومنشآت الدولة اختصرت سنوات من العمل الدؤوب والحازم لخادم الحرمين الشريفين ، حيث عمد – حفظه الله – إلى اختيار الأكفاء في جميع المناصب بمفاصل مملكتنا الحبيبة ، وقد شكلت هذه التغيرات أهمية كبيرة لرؤية المملكة 2030 و برنامج التحول الوطني2020 ، مضيفا : لقد وضع – حفظه الله – نصب عينيه مواصلة العمل على الأسس الثابتة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة منذ توحيدها تمسّكاً بالشريعة الإسلامية الغراء، وحفاظاً على وحدة البلاد وتثبيت أمنها واستقرارها، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين في جميع المناسبات وجه المسئولين بالدولة بمضاعفة الجهود للتيسير على المواطنين، والعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لهم، وكذلك مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام، ويضمن محاسبة المقصرين، موضحاً: ان هذا التطوير للانظمة الذي يعلق عليه الجميع آمال كبيرة سيحدث نقلة نوعية خلال الفترة القادمة بإذن الله .

يتابع قائلاً : لقد عمل خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على مواصلة البناء وإكمال ما أسسه من سبقوه من ولاة الأمر لهذه البلاد – رحمهم الله – وذلك بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، والعدالة لجميع المواطنين، وإتاحة المجال لهم لتحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المشروعة في إطار نظم الدولة وإجراءاتها، حيث أكد – سلمه الله – على إن كل مواطن في البلاد وكل جزء من أجزاء وطننا الغالي هو محل اهتمامه ورعايته فلا فرق بين مواطن وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، لافتاً أن إنجازاته – سلمه الله – قد تخطت حدود المملكة بجميع أرجاء المعمورة ومنها ما حدث من تطوير اقتصادي كبير بمجلس التعاون الخليجي ، ودوره الجليل – أيده الله- في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك والتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دول المجلس .

في الختام تصريحه رفع الحويزي بإسمه ونيابة مجلس الإدارة و منتسبي غرفة أبها وقطاع الأعمال بمنطقة عسير التهاني بحلول الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم بمملكتنا الحبيبة والتي زخرت بالإنجازات العظيمة والكبيرة داعيا المولى عز وجل أن يديم على البلاد أمانها واستقرارها وأن تظل قبلة المسلمين ملاذا وداعما لكافة المسلمين في بقاع الأرض .