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مبتعث من جامعة الملك خالد يحقق إنجازًا علميًّا

مبتعث من جامعة الملك خالد يحقق إنجازًا علميًّا
http://almnatiq.net/?p=666376
المناطق - أبها

كرمت الجامعة الملكية في ملبورن المبتعث من جامعة الملك خالد (قسم هندسة الحاسب الآلي بكلية علوم الحاسب الآلي)، علي عبدالرحمن شري الشهري، بحضور نخبة من كبار الأكاديميين والباحثين بالجامعة؛ وذلك لحصوله على عضوية المفتاح الذهبي للشرف العالمي؛ نظير تفوقه وتميزه الأكاديمي في دراسته بمرحلة الماجستير، وحصوله على معدل تراكمي مرتفع، ولبحثه العلمي المتميز في صناعة أجهزة مرنة بتقنية النانو، والتي استطاع من خلالها أن يحول القطع الإلكترونية إلى ثنائية الأبعاد وصناعة أجهزة مرنة وفعالة  (Flexible platforms).

وهنّأ معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي المبتعث الشهري، مؤكدًا أن الجامعة تفخر بتميزه وتميز جميع مبتعثي الجامعة ومبتعثي الوطن الذين يحققون تميزًا يليق بالحضور العلمي الذي تستحقه المملكة في المحافل العلمية العالمية، كما أشاد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور سعد العمري بما حققه المبتعث علي الشهري، مشيرًا إلى أن التميز والتفوق الذي حققه أنموذج رائع لمنجزات المبتعثين من أبناء الوطن، وأضاف أن الجامعة حرصت بتوجيهات ومتابعة معالي مديرها على ابتعاث منسوبيها إلى أعلى الجامعات العالمية مستوى وتصنيفًا.

ونوه عميد كلية علوم الحاسب الآلي الدكتور علي آل قروي والمشرف العام على إدارة الابتعاث بالجامعة الدكتور أحمد العمري بتميز وتفوق المبتعث علي الشهري، مؤكدين أن ما حققه من إنجاز دليل على سعي المبتعث السعودي إلى تحقيق أعلى درجات التميز بما لذلك من انعكاس إيجابي على الوطن والجامعة بشكل خاص، معبرين عن اعتزازهما وتهنئتهما للمبتعث الشهري على هذا الإنجاز العلمي الفريد.

يذكر أن جمعية المفتاح الذهبي للشرف العالمي تأسست عام 1977م في الولايات المتحدة، وتعد عضويتها من أهم الإنجازات الأكاديمية العالمية؛ لتكريم وتشجيع ورعاية التحصيل الأكاديمي المتميز لنخبة من طلاب الجامعات المتميزين على مستوى العالم.

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