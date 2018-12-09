ملك البحرين : العلاقة بين المملكة والبحرين تزداد صلابة يوماً بعد يوم وستظل أنموذجاً للتلاحم والتكامل

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http://almnatiq.net/?p=666379
المناطق - واس

أكد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أن العلاقة السعودية البحرينية أخوية تاريخية وطيدة، تزداد صلابة يوماً بعد يوم، وترتكز إلى وشائج القربى القوية وروابط الإخاء والمحبة الراسخة.
وقال جلالته في بيان صحفي لدى وصوله الرياض اليوم للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: يسرنا ونحن نصل بحمد الله تعالى إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة أن نعرب عن عميق اعتزازنا بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.
وأضاف ملك البحرين قائلاً: ” إننا إذ نعبر عن خالص شكرنا لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على دعوته الكريمة لحضور أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لنجدد تقديرنا البالغ للجهود الدؤوبة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على الساحتين الإقليمية والدولية إرساءً للأمن والسلم وحفاظًا على مقدرات ومصالح الدول والشعوب”.
وتابع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يقول: نؤكد أن اجتماعنا الذي يجسد وحدة الهدف والمصير المشترك يأتي انطلاقًا من المسؤولية الكبيرة والدور الحيوي الذي يقوم به مجلس التعاون على مختلف الأصعدة، ويعد فرصة مهمة للعمل على تطوير العمل المشترك والتوصل إلى أفضل السبل لتجاوز ما نواجهه من تحديات كثيرة والتعامل بكل فاعلية مع ما تمر به منطقتنا من تطورات وتغيرات قد تهدد ما تحقق لشعوبنا خلال المسيرة المباركة للمجلس من مكتسبات ومنجزات، متطلعين إلى نجاح القمة بقيادة أخينا خادم الحرمين الشريفين، والخروج بقرارات مهمة لتعزيز مسيرة مجلس التعاون بما يحقق مصالح شعوبه ويلبي تطلعاتهم في المزيد من التنمية والتقدم والرخاء.

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