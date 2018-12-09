أمانة عسير وبلدياتها تستعيد أكثر من 2 مليون م2

المناطق - أبها

أزالت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال الأسبوع الرابع من حملة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية نحو 2.285.152 م2 ، و شملت أعمال الإزالة تعديات و مباني عشوائية و غير مرخصة بجانب عقوم ترابية وشبوك أقيمت على أراٍض حكومية ، في أكثر من 20 موقع تركزت في أغلبها على بعض البلديات و منها خميس مشيط و محايل عسير و بللحمر و أحد رفيدة و غيرها .

و أوضح أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي مؤكدا بأن كل تلك الاعمال جاءت تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية من الوزارة .

مشيراً إلى أن هذه الأعمال ستشمل الرقابة على الأراضي لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين ، و استكمالا لأعمال الرفع المساحي للمواقع التي تم إزالة التعديات عنها لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلاً .