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مدينة الأمير محمد الطبية تقيم حملة صحية بدار الرعاية الاجتماعية

مدينة الأمير محمد الطبية تقيم حملة صحية بدار الرعاية الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=666385
الجوف - محمد الحسن

تضامناً مع حملة وزارة الصحة التطوعية بعنوان “تطوعي صحة”، والتي تستهدف تقديم 2000 مبادرة تطوعية موزعة على مناطق ومدن المملكة ، قامت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بحملة صحية تطوعية لدار الرعاية بمنطقة الجوف ممثلةً بسعادة نائب المدير العام التنفيذي الدكتور منصور العازمي استشاري الباطنة والأمراض الروماتيزمية وكذلك الدكتور محمد الشريف اخصائي أول الطب النفسي وبعض منسوبي المدينة من ممرضين وأخصائيين العلاج الطبيعي ، حيث تم الكشف على المقيمين من النواحي الصحية المتعددة وشمل الكشف على الاضطرابات النفسية لعدد من المقيمين وكذلك مستوى الضغط والسكر في الدم وذلك بالتعاون مع جمعية الجوف للخدمات الصحية .

وفي سياق هذه الحملة أثنى مدير دار الرعاية الاجتماعية  على هذه
المبادرة الصحية من مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية وتمنى تكرارها لما تقدمه المدينة من دعم صحي متميز وخدمات صحية متقدمة والذي سيستفيد منه مقيمي الدار .
.
الجدير بالذكر أن هذه الحملة تقام تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع  وبهدف المساهمة في تحقيق رؤية 2030 ونشر ثقافة التطوع بين منسوبي وزارة الصحة ، ويتقدم قيادات المنشآت الصحية للمشاركة في هذه المبادرات، بتنوع الخدمات التي تقدّمها من علاجية أو توعوية أو غيرها .

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