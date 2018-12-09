الأمير سعود بن نايف : خادم الحرمين الشريفين .. قائدٌ جعل أمن بلاده ورفاهية مواطنيه همّه الأول

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http://almnatiq.net/?p=666388
المناطق - الدمام

 

قال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية: إن مناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ ، لمقاليد الحكم وقيادة البلاد الطاهرة تحل على الوطن وهو أيده الله يسير على طريق والده المؤسس الملك عبدالعزيز ــ طيب الله ثراه ــ وإخوانه الملوك ــ رحمهم الله جميعاً ــ ، في بناء الوطن والرقي به في شتى المعالم.

وأضاف سموه : يحق للوطن في ذكرى البيعة أن يفتخر وللمواطن أن يحتفي بهذه المناسبة الكريمة، لملك الحزم والعزم، ملك المواقف العظيمة التي أثبتت للجميع حنكة القائد الذي جعل من أمن وسلامة بلاده ورفاهية ورخاء مواطنيه هَمّهُ الأول وشغله الشاغل، واعتبار المواطن شريكاً مهماً في النهضة التنموية للمملكة، وهو ما يؤكده حفظه الله في جميع خطاباته وكلماته والتي كان آخرها خطابه السنوي في مجلس الشورى.

وأشار سموه إلى أن خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ــ عمل على بناء دولة المؤسسات والمعلوماتية التي تسهم في خدمة الوطن، حيث أن أوامره الملكية أيده الله، تتضمن حلولا تنموية فعّالة لمواجهة التحديات ورفع قدرات الكفاءة مع التوسع في الخدمات التي تنعكس إيجابا على المواطن والحفاظ على المقدرات والثوابت ، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

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