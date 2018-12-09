بحضور نائبه.. أمير القصيم يكرم المدربين والمدربات لتفعيلهم يوم التطوع العالمي

جاء ذلك بعد أن كرم سمو أمير منطقة القصيم اليوم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، وأمين عام الغرفة التجارية سعود الفدا ، والمدربين والمدربات والجهات الراعية والمشاركة في تفعيل اليوم العالمي التطوعي ، الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم ، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع من خلال مشاركة 34 متطوعاً من المدربين والمدربات في مختلف التخصصات والمجالات لتقديم دورات نوعية تخدم المجتمع.