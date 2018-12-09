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بالصور..تعرف على حي الطريف التاريخي الذي سيفتتحه خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم

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بالصور..تعرف على حي الطريف التاريخي الذي سيفتتحه خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم

بالصور..تعرف على حي الطريف التاريخي الذي سيفتتحه خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم
http://almnatiq.net/?p=666466
المناطق - الرياض

يفتتح مساء اليوم حي الطريف التاريخي، في مدينة الدرعية بمنطقة الرياض، أمام الزوار، بعد انتهاء أعمال الترميم والتطوير للحي الذي كان مقرًّا للدولة السعودية الأولى التي قامت قبل نحو 300 عام.
وسيقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بافتتاح الحي برفقة قادة ومسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي المتواجدين في العاصمة الرياض للمشاركة في القمَّة الخليجية الـ 39.
ويحمل حي الطريف الذي أسس في القرن الخامس عشر المیلادي آثار الأسلوب المعماري النجدي الذي يتفرَّد به وسط شبه الجزيرة العربیة، وتضمن مشروع تطويره تنفیذ شبكات المرافق العامة والبنى التحتیة، والترمیم الأثري للمباني المهمة وتأهيلها لإبقائها معالم معمارية.
وتضمن المشروع إنشاء خمسة متاحف في عدد من القصور التاريخیة بالحي، تحكي تاريخ الدولة السعودية الأولى، تشمل كلًّا من: متحف الدرعیة، متحف الحیاة الاجتماعیة، المتحف الحربي، متحف الخیل العربیة، ومتحف التجارة والمال، إلى جانب مركز العمارة وطرق البناء التراثیة.
وتم توظیف الأطلال الخارجیة لقصر سلوى لعروض الصوت والضوء والوسائط المتعددة، حیث ستستخدم جدران القصر كشاشات لعرض دراما بصرية قصصیة تحكي قصة الدولة السعودية الأولى، كما يجري ترمیم جامع الإمام محمد بن سعود في الحي، وإعادة استخدامه كمصلى ضمن أبعاده الأصلیة.
وسیشتمل الحي على “سوق الطريف”، الذي يتكون من 38 محلًّا مخصصّة للمنتجات الحرفیة والمطاعم التقلیدية، إضافة إلى مركز لاستقبال الزَّوار أقیم عند مدخل الحي، ومركز لإدارة الحي يقام في قصر فھد بن سعود، وتخصیص قصر إبراھیم بن سعود كمركز لتوثیق تاريخ الدرعیة.
وقد جرى ربط حي الطريف بحي البجیري عبر “جسر الشیخ محمد بن عبدالوھاب” الذي أقیم على ضفاف وادي حنیفة بطول 75 مترًا، وتمیز بتصمیم منحني ينقل الزوّار مباشرة من ساحات مؤسسة الشیخ محمد بن عبدالوھاب في حي البجیري، إلى مركز استقبال الزوّار في منطقة “قوع الشريعة” بحي الطريف، المجاورة لقصر سلوى، وقد خصص الجسر لحركة المشاة فقط، إضافة إلى سیارات الطوارئ وكبار الزوار.
ومن المتوقع أن يتحوَّل الحي لقبلة سياحية لزوار المملكة ومواطنيها على حد سواء، بالنظر لمكانته التاريخية في بلد بدأ حديثًا بالاهتمام بمواقعه التاريخية وترميمها بهدف جذب الزوار والسياح إلى المملكة.

 

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