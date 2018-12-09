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كليات ومعاهد الهيئة الملكية تحصل على الميداليات الذهبية في المسابقة الوطنية للمهارات

كليات ومعاهد الهيئة الملكية تحصل على الميداليات الذهبية في المسابقة الوطنية للمهارات
http://almnatiq.net/?p=666473
المناطق - الجبيل

حصلت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بكلية الجبيل الجامعية ومعهد الجبيل التقني على الميدالية الذهبية  والبرونزية في المسابقة  الوطنية للمهارات  والتي  استضافتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية على مدى يومين .

حيث شارك الطالبان رضا صالح آل غريب من معهد الجبيل التقني في مسابقة المهارات الوطنية في مهارة الرسم والتصميم بالحاسب الآلي وحصد الميدالية الذهبية ‏ومحمد أحمد المعيلي  الذي اقتنص الميدالية البرونزية  في مهارة اللحام الصناعي.

بينما شاركت كلية الجبيل الجامعية في مسابقة مهارات الرسم الهندسي “الأوتوكاد”،  وحصد طلابها  نايف بن علي الشهراني الميدالية الذهبية على مستوى المنطقة الشرقية في ( مهارة تصميم مواقع الإنترنت )، والطالبة أثير علي القرني  وظفرت بالميدالية الذهبية على مستوى المنطقة الشرقية في ( مهارة التصميم الجرافيكي) ، والطالبة شوق  متكي وفازت بالميدالية البرونزية على مستوى المنطقة الشرقية في ( مهارة التصميم الجرافيكي ). إضافة إلى  الطالبة رحمة عبدالجليل البحراني الميدالية  وحصلت  على الميدالية البرونزية على مستوى المنطقة الشرقية في ( مهارة تصفيف الشعر ).

الجدير بالذكر إن صاحب السمو الملكي الامير احمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية قد دشن المسابقة الذي شارك فيها ١١٦ طالباً يمثلون ٢٢ جهة تعليمية وتدريبية من كليات تقنية ومعاهد صناعية.

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