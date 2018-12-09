أمانة الشرقية تعلن عن توفر وظائف شاغرة هندسية

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http://almnatiq.net/?p=666477
المناطق - الدمام

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن فتح باب التسجيل لشغل عدد من الوظائف للرجال والنساء، وذلك على برنامج: ” رفع الكفاءات” يأتي ذلك امتدادا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بدعم إدارات أمانة المنطقة الشرقية بالكوادر البشرية الشابة المؤهلة.

وأعلن مدير عام إدارة الموارد البشرية في أمانة الشرقية الاستاذ جمال بن عبد الله السليمان، عن فتح أمانة الشرقية التقديم لشغل الوظائف الهندسية المتاحة على برنامج: ” رفع الكفاءات” وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 02/04/١٤40هـ الى يوم السبت الموافق 08/04/1440هـ.

وأضاف السليمان: أن على جميع الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط والخبرات التقدم عبر موقع الأمانة الإلكتروني.

وتابع ؛ يشترط أيضا أن يكون المتقدم سعودي الجنسية و لائقاً صحياً و حسن السيرة والسلوك، مشيراً إلى أن  الافضلية ستكون لمن لديه خبرة سابقة.

داعياً من تتوفر فيه الشروط المذكورة ولديه القدرة المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها التقدم عن طريق بوابة الأمانة الرقمية عبر الرابط www.eamana.gov.sa  خلال الفترة المحددة، لافتاً إلى أنه سيتم إجراء الامتحان و المقابلة الشخصية لمن اجتاز الامتحان لهذه الوظائف، فيما سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط المطلوبة.

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