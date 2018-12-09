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أمير المدينة المنورة : مرحلة الإصلاحات الشاملة في هذا العهد الزاهر قامت على أسس متينة وانطلقت من رغبة مجتمعية صادقة.

أمير المدينة المنورة : مرحلة الإصلاحات الشاملة في هذا العهد الزاهر قامت على أسس متينة وانطلقت من رغبة مجتمعية صادقة.

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أمير المدينة المنورة : مرحلة الإصلاحات الشاملة في هذا العهد الزاهر قامت على أسس متينة وانطلقت من رغبة مجتمعية صادقة.

أمير المدينة المنورة : مرحلة الإصلاحات الشاملة في هذا العهد الزاهر قامت على أسس متينة وانطلقت من رغبة مجتمعية صادقة.
http://almnatiq.net/?p=666481
المناطق - المدينة المنورة
 ‫بكل فخر واعتزاز ، أرفع لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله – التهنئة بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة ، و يشاركني هذه المشاعر أهالي منطقة المدينة المنورة ، الذين يعدون هذه المناسبة الغالية عرفاً بالحب والوفاء لقائد مسيرتنا.‬
‫تتواصل العطاءات في هذا العهد الزاهر ، من أجل استمرار مسيرة التنمية المستدامة ، والاهتمام بالمواطن وتلبية احتياجاته ومتطلباته وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم له ، و قامت المرحلة الاصلاحية الشاملة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، على أسس متينة ، وانطلقت من رغبة مجتمعية صادقة ، تحققت من خلالها طفرة نوعية من الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ، كان من بين ثمارها العديد من المشاريع التنموية الكبرى،  والانفتاح على الاستثمار العالمي من أجل تنويع الايرادات ودعم ركائز الاقتصاد  . ‬
‫لقد وضع خادم الحرمين الشريفين المواطن في صدارة أولوياته ، وما جولته  الاخيرة التي شملت عدد من مناطق المملكة  ، الا تجسيد على هذا الاهتمام المتواصل ، والذى تبلور باطلاق وتدشين منظومة مشاريع تنموية بأكثر من 100 مليار ريال ، ولم يكن مستغربا أن نشهد طوال هذه الجولة الميمونة حالة رائعة من التلاحم بين القيادة والشعب .‬
‫لقد احتلت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، مكانة دولية رفيعة المستوى ، في ظل أوضاع مضطربة نتيجة اختلال المعايير الدولية ، وذلك بفضل حكمته وسعيه الدؤوب من أجل حماية مصالح الوطن والامة العربية والاسلامية ، ويتجلى ذلك  في حجم المساعدات الانسانية المقدمة للعديد من الدول .‬
‫نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا في ظل رائد نهضتنا الحديثة ، وأن يعيد هذه المناسبة الغالية علينا ، ووطننا ينعم برغد العيش والطمأنينة في الأمن والخير والاستقرار .

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