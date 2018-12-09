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نائب أمير منطقة جازان يزور المصابين “حمادي وحكمي”

نائب أمير منطقة جازان يزور المصابين “حمادي وحكمي”

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اطمأن على صحتهما ووجه بتقديم العناية الصحية لهما

نائب أمير منطقة جازان يزور المصابين “حمادي وحكمي”

نائب أمير منطقة جازان يزور المصابين “حمادي وحكمي”
http://almnatiq.net/?p=666489
المناطق - فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، بزيارة لكل من المصابين الجندي أول إبراهيم بن عبده إبراهيم حمادي ، والجندي أول خالد بن طه حسين حكمي من منسوبي القوات المسلحة ، بمنزليهما بمدينة جيزان ، إثر تعرضهما لإصابات أثناء قيامهما بواجبهما في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.
واطمأن سموه على صحتهما، موجهاً بتقديم العناية الصحية اللازمة لهما ، وكل ما يحتاجانه من خدمات.
من جهتهما, أعرب المصابين “حمادي و حكمي” عن شكرهما وتقديرهما لسمو نائب أمير منطقة جازان على زيارته لهما ، ومشاعره الطيبة التي كان لها بالغ الأثر في نفسيهما، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة.

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