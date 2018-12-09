وزير الخارجية الفرنسي يدعو ترامب إلى عدم التدخل في شؤون بلاده

المناطق - وكالات

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعدم التدخل في شؤون فرنسا الداخلية على خلفية احتجاجات “السترات الصفراء”.

وقال لودريان في تصريحات صحفية اليوم الأحد: “لا نتدخل في السياسة الداخلية الأمريكية ونريد معاملتنا بالمثل. دعونا نعيش حياتنا الوطنية”.

تصريحات لودريان، جاءت ردا على تعليقات للرئيس الأمريكي على أحداث فرنسا، ربط فيها بين الاحتجاجات الأخيرة واتفاق باريس للمناخ، داعيا لإنهاء هذا الاتفاق الذي وصفه بالسخيف والمكلف جدا، وإعادة الأموال المخصصة له للمواطنين الفرنسيين.