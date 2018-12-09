احدث الأخبار

خادم الحرمين يقيم مأدبة غداء تكريمًا لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أبرز المواد
 لاعب المنتخب السعودي السميري يحقق برونزية الجمباز الدولية
أبرز المواد
 د.اليماني : التجمع الصحي الثاني سيحقق تطلعات القيادة الرشيدة
منطقة الرياض
 الرئاسة اليمنية : نعمل مع فريق الأمم المتحدة لإنجاح مشاورات السويد ولن نسمح بالالتفاف على مرجعيات السلام
أبرز المواد
 جراحة ناجحة بولادة بريدة تنهي معاناة طفلة من ” العرج “
منطقة القصيم
 محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنة السياحة
منطقة تبوك
 نائب فرنسي يهاجم أردوغان: لماذا لا نردّ على هذا الرجل؟
أبرز المواد
 الديوان الملكي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد آل سعود
أبرز المواد
 وزير الخارجية الفرنسي يدعو ترامب إلى عدم التدخل في شؤون بلاده
أبرز المواد
 ترقية القرني للمرتبة التاسعة
مجتمع المناطق
 الأمين العام لمجلس الوزراء : ذكرى البيعة ثمرة خير وعطاء تقودنا إلى سماء تشرق بنور الإنجاز والتنمية والاصلاح
أبرز المواد
 اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد على استعدادها للعب دور في تبادل الأسرى باليمن
أبرز المواد
خادم الحرمين يقيم مأدبة غداء تكريمًا لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

خادم الحرمين يقيم مأدبة غداء تكريمًا لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أبرز المواد
لاعب المنتخب السعودي السميري يحقق برونزية الجمباز الدولية

لاعب المنتخب السعودي السميري يحقق برونزية الجمباز الدولية

أبرز المواد
د.اليماني : التجمع الصحي الثاني سيحقق تطلعات القيادة الرشيدة

د.اليماني : التجمع الصحي الثاني سيحقق تطلعات القيادة الرشيدة

منطقة الرياض
الرئاسة اليمنية : نعمل مع فريق الأمم المتحدة لإنجاح مشاورات السويد ولن نسمح بالالتفاف على مرجعيات السلام

الرئاسة اليمنية : نعمل مع فريق الأمم المتحدة لإنجاح مشاورات السويد ولن نسمح بالالتفاف على مرجعيات السلام

أبرز المواد

الديوان الملكي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد آل سعود

الديوان الملكي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد آل سعود
http://almnatiq.net/?p=666506
المناطق - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ غداً الاثنين الموافق 3 / 4 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين يقيم مأدبة غداء تكريمًا لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

خادم الحرمين يقيم مأدبة غداء تكريمًا لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
لاعب المنتخب السعودي السميري يحقق برونزية الجمباز الدولية

لاعب المنتخب السعودي السميري يحقق برونزية الجمباز الدولية
الرئاسة اليمنية : نعمل مع فريق الأمم المتحدة لإنجاح مشاورات السويد ولن نسمح بالالتفاف على مرجعيات السلام

الرئاسة اليمنية : نعمل مع فريق الأمم المتحدة لإنجاح مشاورات السويد ولن نسمح بالالتفاف على مرجعيات السلام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*