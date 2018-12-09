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جراحة ناجحة بولادة بريدة تنهي معاناة طفلة من ” العرج “

جراحة ناجحة بولادة بريدة تنهي معاناة طفلة من ” العرج “
http://almnatiq.net/?p=666515
المناطق / بريدة

بفضل من الله ، أنهى أطباء مستشفى الولادة والأطفال ببريدة معاناة طفلة من ألم مزمن ، وصعوبة بالمشي ناتجة من طرف عظم الفخذ السفلي الأيسر .
و وفقاً للتفاصيل فإن الطفلة – 3 سنوات – كانت فد راجعت مستشفى الولادة والاطفال ببريدة برفقة ذويها عيادة العظام ، وهي تعاني من عرج وألم مزمن في الطرف السفلي الأيسر .
وقد خضعت الطفلة للفحوصات الإشعاعية ، وبينت أنها تعاني من كيس عظمي واسع متعدد في عنق عظم الفخذ الأيسر .
ليقرر الاطباء اجراء جراحة ، بإشراف استشاري العظام الدكتور إسماعيل حمزة ، وذلك بإجراء تجريف الكيس العظمي ومن ثم تطعيم عظمي وذلك بوضع طعم عظمي صناعي في التجويف العظمي الناتج عن الكيس العظمي ، وتمت العملية بنجاح تام .
وقد قرر الاطباء خروج المريضة من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية.

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