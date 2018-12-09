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الرئاسة اليمنية : نعمل مع فريق الأمم المتحدة لإنجاح مشاورات السويد ولن نسمح بالالتفاف على مرجعيات السلام

الرئاسة اليمنية : نعمل مع فريق الأمم المتحدة لإنجاح مشاورات السويد ولن نسمح بالالتفاف على مرجعيات السلام

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الرئاسة اليمنية : نعمل مع فريق الأمم المتحدة لإنجاح مشاورات السويد ولن نسمح بالالتفاف على مرجعيات السلام

الرئاسة اليمنية : نعمل مع فريق الأمم المتحدة لإنجاح مشاورات السويد ولن نسمح بالالتفاف على مرجعيات السلام
http://almnatiq.net/?p=666519
المناطق - واس

أكد مسؤول في الرئاسة اليمنية أن الحكومة الشرعية لن تسمح بأي محاولة للالتفاف على مرجعيات السلام الثلاث.
وقال مدير مكتب الرئاسة وعضو الفريق الحكومي في المشاورات عبد الله العليمي إن الحكومة دأبت على مد يدها للسلام وعملت بشكل بناء في كل مراحل المشاورات ولن تسمح بأي محاولة للالتفاف على مرجعيات السلام.
وأضاف، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – أن مشاورات السويد فرصة حقيقية للتأسيس لسلام مستدام والحكومة تعمل مع فريق الأمم المتحدة لإنجاحها.
وأشار المسؤول في الرئاسة اليمنية، إلى أن وفد الحكومة حضر الى مشاورات السلام برغبة جادة في السلام وإنقاذ اليمنيين من الحرب والدمار الذي فرضته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران والوصول إلى سلام حقيقي يحقق استعادة الدولة والأمن والاستقرار وفقًا للقرار الأممي 2216 والمرجعيات المتفق عليها.

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