د.اليماني : التجمع الصحي الثاني سيحقق تطلعات القيادة الرشيدة

المناطق - الرياض

عبر الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى د.محمود اليماني عن سعادته البالغة ، بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم بالمملكة.

وأوضح د. اليماني بأن المملكة شهدت إنجازات ومكتسبات عظيمة في مختلف الميادين خلال هذه الفترة، وأن التحولات والإصلاحات عززت من دورها الريادي على مستوى العالم.

وأكد د. اليماني بأن المملكة شهدت في عهده الكثير من التقدم والازدهار في المجال الصحي، مؤكداً بأن الدعم والتطور والنهضة شملت كافة القطاعات الصحية، والتي تشمل التجمع الثاني بالمنطقة الوسطى، والذي بدوره بدأ عملية التحول في القطاع الصحي ، والتي تعمل على رفع كافة المستويات المقدمة لخدمة الرعاية الصحية، إضافة إلى المساهمة في تطوير أداء القوى البشرية العاملة، وحوكمة فعالة للقطاع الصحي، مشددًا على دور التجمع في بناء مجتمع صحي وواعٍ يساهم في مسيرة التنمية.

وختم د. اليماني تصريحه داعيًا الله تعالى أن يوفق القيادة الرشيدة لخدمة الدين والوطن، وأن يديم الأمن والأمان على بلادنا الغالية، وأن يحقق لأبناء المملكة ما يطمحون إليه من نمو ورقي.