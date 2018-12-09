لاعب المنتخب السعودي السميري يحقق برونزية الجمباز الدولية

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حقق لاعب المنتخب السعودي للجمباز ناصر السميري اليوم، الميدالية البرونزية في مسابقات جهاز المتوازي في البطولة الدولية لدرجتي (الناشئين والشباب) المقامة حاليًا في مدينة نوفي ساد الصربية.

وتأهل لاعب المنتخب السعودي للجمباز لدرجة الناشئين مناف العمري إلى بطولة فردي الأجهزة في جهاز حصان الحلق، وحيدر الجارودي إلى بطولة فردي الأجهزة في جهازي حصان الحلق والمتوازي في البطولة ذاتها.

من جهته، عبر رئيس الاتحاد السعودي للجمباز عبدالإله أبو الريش عن سعادته الكبيرة بما حققه السميري وتحقيق الميدالية البرونزية، ومقارعته للمنتخبات العالمية التي شاركت في البطولة الدولية، مشيرًا إلى أن المملكة تملك كثيرًا من المواهب القادرة على الظهور بمستوى مشرف في جميع المحافل الدولية ورفع العلم السعودي عاليًا، وتقديم صورة مشرفة للرياضة السعودية، مقدمًا شكره لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي آل الشيخ ، ونائبه سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على ما يحظى به الاتحاد من دعم ومتابعة مستمرة منهما.

