احدث الأخبار

لاعب المنتخب السعودي السميري يحقق برونزية الجمباز الدولية
أبرز المواد
 د.اليماني : التجمع الصحي الثاني سيحقق تطلعات القيادة الرشيدة
منطقة الرياض
 الرئاسة اليمنية : نعمل مع فريق الأمم المتحدة لإنجاح مشاورات السويد ولن نسمح بالالتفاف على مرجعيات السلام
أبرز المواد
 جراحة ناجحة بولادة بريدة تنهي معاناة طفلة من ” العرج “
منطقة القصيم
 محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنة السياحة
منطقة تبوك
 نائب فرنسي يهاجم أردوغان: لماذا لا نردّ على هذا الرجل؟
أبرز المواد
 الديوان الملكي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد آل سعود
أبرز المواد
 وزير الخارجية الفرنسي يدعو ترامب إلى عدم التدخل في شؤون بلاده
أبرز المواد
 ترقية القرني للمرتبة التاسعة
مجتمع المناطق
 الأمين العام لمجلس الوزراء : ذكرى البيعة ثمرة خير وعطاء تقودنا إلى سماء تشرق بنور الإنجاز والتنمية والاصلاح
أبرز المواد
 اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد على استعدادها للعب دور في تبادل الأسرى باليمن
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يزور المصابين “حمادي وحكمي”
منطقة جازان
لاعب المنتخب السعودي السميري يحقق برونزية الجمباز الدولية

لاعب المنتخب السعودي السميري يحقق برونزية الجمباز الدولية

أبرز المواد
د.اليماني : التجمع الصحي الثاني سيحقق تطلعات القيادة الرشيدة

د.اليماني : التجمع الصحي الثاني سيحقق تطلعات القيادة الرشيدة

منطقة الرياض
الرئاسة اليمنية : نعمل مع فريق الأمم المتحدة لإنجاح مشاورات السويد ولن نسمح بالالتفاف على مرجعيات السلام

الرئاسة اليمنية : نعمل مع فريق الأمم المتحدة لإنجاح مشاورات السويد ولن نسمح بالالتفاف على مرجعيات السلام

أبرز المواد
جراحة ناجحة بولادة بريدة تنهي معاناة طفلة من ” العرج “

جراحة ناجحة بولادة بريدة تنهي معاناة طفلة من ” العرج “

منطقة القصيم

لاعب المنتخب السعودي السميري يحقق برونزية الجمباز الدولية

لاعب المنتخب السعودي السميري يحقق برونزية الجمباز الدولية
http://almnatiq.net/?p=666525
المناطق - واس

حقق لاعب المنتخب السعودي للجمباز ناصر السميري اليوم، الميدالية البرونزية في مسابقات جهاز المتوازي في البطولة الدولية لدرجتي (الناشئين والشباب) المقامة حاليًا في مدينة نوفي ساد الصربية.
وتأهل لاعب المنتخب السعودي للجمباز لدرجة الناشئين مناف العمري إلى بطولة فردي الأجهزة في جهاز حصان الحلق، وحيدر الجارودي إلى بطولة فردي الأجهزة في جهازي حصان الحلق والمتوازي في البطولة ذاتها.
من جهته، عبر رئيس الاتحاد السعودي للجمباز عبدالإله أبو الريش عن سعادته الكبيرة بما حققه السميري وتحقيق الميدالية البرونزية، ومقارعته للمنتخبات العالمية التي شاركت في البطولة الدولية، مشيرًا إلى أن المملكة تملك كثيرًا من المواهب القادرة على الظهور بمستوى مشرف في جميع المحافل الدولية ورفع العلم السعودي عاليًا، وتقديم صورة مشرفة للرياضة السعودية، مقدمًا شكره لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي آل الشيخ ، ونائبه سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على ما يحظى به الاتحاد من دعم ومتابعة مستمرة منهما.

روابط ذات صلة

الرئاسة اليمنية : نعمل مع فريق الأمم المتحدة لإنجاح مشاورات السويد ولن نسمح بالالتفاف على مرجعيات السلام

الرئاسة اليمنية : نعمل مع فريق الأمم المتحدة لإنجاح مشاورات السويد ولن نسمح بالالتفاف على مرجعيات السلام
نائب فرنسي يهاجم أردوغان: لماذا لا نردّ على هذا الرجل؟

نائب فرنسي يهاجم أردوغان: لماذا لا نردّ على هذا الرجل؟
الديوان الملكي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد آل سعود

الديوان الملكي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد آل سعود

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*