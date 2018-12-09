وفاة 7 مسؤولين بينهم وزير زراعة في تحطم طائرة بالسودان

المناطق - الرياض

أفادت مصادر بأن سبعة مسؤولين محليين في السودان لقوا حتفهم، الأحد، في تحطم طائرة بولاية القضارف شرق البلاد اليوم الأحد، ومن بين القتلى والي القضارف ووزير الزراعة في الولاية ميرغني صالح.

وبحسب “العربية”، فإن الطائرة أقلعت من مدينة القضارف شرقي السودان إلى مدينة القلابات الحدودية مع إثيوبيا.

وكشفت مصادر عن وفاة 7 أشخاص ونجاة 11 آخرين بمن فيهم طاقم الطائرة.

وسقطت الطائرة واحترقت ما أدى إلى مقتل والي ولاية القضارف ميرغني صالح، وخمسة من مرافقيه، على رأسهم وزير الإنتاج عمر محمد إبراهيم، فيما نجا أربعة أشخاص.

ولم تصدر الحكومة بيانا رسميا حول الحادثة إلا أن شهود عيان اوضحوا أن الطائرة تعرضت لانفجار أثناء هبوطها.

وأكدت المصادر أن والي القضارف كان في مهمة تفقدية للحدود الشرقية للسودان وبرفقته ضباط من الإستخبارات والأمن السوداني ومسؤول من ترسيم الحدود.

وقتل في الحادث وزير الإنتاج عمر محمد إبراهيم، وقائد ثاني الفرقة الثانية العميد حسن، ومدير شرطة الجنايات العميد النور، ومدير إدارة الحدود صلاح الخبير، ومدير مكتب الوالي مجدي حسن النور.