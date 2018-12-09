محافظ بيش يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الحقوي

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أدّى محافظ بيش الاستاذ حسن بن عبدالله ابو شرحة ، بعد صلاة عصر اليوم بجامع فهد الريس بمركز الحقو، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول إبراهيم بن زاهر الحقوي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

ونقل محافظ بيش ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد. كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لوالد وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدى الصلاة مع محافظ بيش ، رئيس مركز الحقو الاستاذ ابراهيم بن يحي الالمعي وشيخ الشمل الشيخ علي ابوعقيل، وعددا من منسوبي القوات المسلحة والجهات الأمنية والعسكرية وجمع غفير من الأهالي .

