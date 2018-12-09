أمير الشرقية يفتتح النسخة الرابعة من معرض الأسر المنتجة صنعتي2018

المناطق - فتحية عبدالله

افتتح أمير المنطقة الشرقية صاحب السموّ الملكي الأمير، سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم الأحد9ديسمبر 2018 معرض الأسر المنتجة (صنعتي2018م) في نسخته الرابعة، والذي تُنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة الظهران إكسبو، ويستمر حتى الخميس13ديسمبر، ويضم أكثر من 340 أسرة منتجة وتاجر صغير وجهة حاضنة، وذلك على أرض معارض شركة الظهران إكسبو، طريق الدمام – الخبر الساحلي.

احترافية كبيرة

وكرّم سموّه رُعاة المعرض والداعمين له من الجهات الحكومية والخاصة، كما تسلّم سموّه درعًا يحمل هوية المعرض، وتجول سموّه في أجنحة المعرض المتنوعة وحرص على زيارة الأسر المنتجة والاستماع لهن، وعبرّ سموّه خلال جولته في المعرض بصحبة رئيس غرفة الشرقية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، عن إعجابه بإبداعات الأسر المنتجة في مختلف المجالات والاحترافية الكبيرة التي ظهروا عليها خلال النسخة الرابعة للمعرض، التي تتنوع معروضات الأسر المشاركة فيه ما بين الملابس والعطور والأطعمة والحلويات والمنتجات الحرفية التراثية وغيرهم.

موسمًا للأسر المنتجة

ومن جهته ثمن رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، رعاية وتشريف أمير المنطقة الشرقية، صاحب السموّ الملكي الأمير، سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لمعرض الأسر المنتجة (صنعتي2018م) في نسخته الرابعة، والدعم الكبير الذي تجده الأسر المنتجة من سموّه، وأشار إلى أن الغرفة عملت خلال النسخ الثلاث الماضية على أن يُمثل هذا المعرض موسمًا للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم وتحقيق أهدافهم فيما يتعلق بتعريفهم بالمستهلكين، متمنيًا أن يؤدي المعرض إلى دعم الأسر المنتجة والذهاب بها نحو آفاق أرحب من العمل الحر، وأن يكون قيمه مضافة في الاقتصاد الوطني الآخذ في النمو بسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء.

وأشار الخالدي، إلى أن الحراك الرسمي بشأن الأسر المنتجة، التي جاءت ضمن مستهدفات رؤية2030م، بجعلها قطاع ذات قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، وما تبعها من موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل الأسر المنتجة، وفر مزيدًا من الاهتمام بقطاع الاسر المنتجة سواء من ناحية التمويل لهذه الأسر أو ضبط طريقة عملها بجعلها كيانات تعتمد على ذاتها، وهو نفسهما تسعى إلى تحقيقه غرفة الشرقية منذ انطلاقها في تدشين معرضها السنوي للأسر المنتجة.

وقال الخالدي، إن الغرفة منذ أن تبنت فكرة إقامة المعرض، وهي تهدف إلى أن تكون الأسر المنتجة في المنطقة الشرقية رقمًا فاعلاً في الاقتصاد الوطني، فاجتهدت بوضع الأسر المنتجة ضمن حيز اهتمامها، وذلك بالاستمرار في طرح المبادرات وإقامة الفعاليات الداعمة لهم، منوهًا إلى أن الغرفة كانت قد أسست مركزًا مختصًا بالمسؤولية الاجتماعية، وأوكلت إليه مهام تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالأسر المنتجة ومتابعتها والعمل على تطويرها.

القدرة التنافسية

ومن ناحيته، قال أمين عام الغرفة، عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، إن صنعتي 2018م بجانب أنه منفذ لعرض منتجات الأسر المنتجة، يُعزّز كذلك من تقويتها وقدرتها التنافسية نحو اهتمام أكبر بالجودة، لافتًا إلى أن هذه النسخة الرابعة، تأتي استمرارًا لما توليه الغرفة من أهمية للأسر المنتجة، كونها أحد التطبيقات الفعلية لممارسة العمل الحر، والقادرة على الإسهام بفاعلية في تنمية الاقتصاد وتنشيط عملية الإنتاج والتسويق وتوفير فرص العمل.

وأشار الوابل، إلى أن معرض هذا العام يضم عددًا من الأجنحة قرابة الـ341 جناح، منها 299 أسرة منتجة تعرض العديد من المنتجات المتنوعة ما بين منتجات الملابس أو المأكولات بأنواعها، فضلاً عن أجنحة العطور وأعمال الديكور، وهناك تسعة أجنحة لعرض المنتجات الحرفية التراثية، فضلاً عن أجنحة الجمعيات والمراكز التنموية الحاضنة للأسر المنتجة، حيث يشهد المعرض مشاركة (20) جمعية ومركز تنموي من الجمعيات والمراكز التي تحتضن أعمال الأسر المنتجة، إضافة إلى حوالي 13 ركن للتاجر الصغير، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الأعوام السابقة، وركن لعرض منتجات نزيلات إصلاحية الدمام، إضافة إلى حديقة الأطفال من سن 3- 10 سنوات، التي تحتوي على عدد من العروض الجاذبةللأطفال.

وقال الوابل، إن المعرض سوف يستمر حتى يوم الخميس المقبل 13ديسمبر في استقباله للزوار والمتسوقين من المواطنين والمقيمين، الذين يحرصون على المعرفة والاطلاع على ما تقدمه الأسر المنتجة من منتجات تلبي احتياجات الأسرة والطفل، وذلك في أجواء فريدة يملئها البهجة والسرور بخاصة للأطفال، حيث حرصت الغرفة على توفير ركن خاص لهم يمارسون فيه هواياتهم المفضلة.

نجاحًا كبيرًا

وكانت النسخ الثلاث السابقة من معرض صنعتي، قد حققت نجاحًا كبيرًا سواء من ناحية المشاركة للأسر المنتجة أو من ناحية الزائرينللمعرض، الذين طالبوا بتكرار التجربة، ووصفوها بالممتازة ومشبهين تسوقهم في المعرض بتسوقهم في المولات الكبيرة من حيث التنوع والجودة، وأنهم تعرفوا على الأسر صاحبة المنتجات التي يحتاجونهاويتواصلون معها، هذا، ويوزع على الزوار دليلاً تسويقيًا مطبوعًا متضمنًا أسماء كافة الأسر المنتجة المشاركة، إضافة إلى منتجاتهم والتعريف بها، وأيضًا عناوينهم ومواقعهم على شبكة الإنترنت لتيسير عملية الاتصال بهم لاحقًا، وهو ما يؤدي إلى فتح الباب لاستمرار تسويق منتجات الأسر المشاركة ومنتجاتها طوال العامدون الاعتماد على المعرض فقط، إذ يُسهل الدليل على الجمهور بعد انتهاء المعرض أن يتواصلوا مع الأسر المنتجة لطلب منتجاتهم