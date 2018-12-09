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قائد الخندق يكرم المعلمين المتميزين

قائد الخندق يكرم المعلمين المتميزين

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قائد الخندق يكرم المعلمين المتميزين

قائد الخندق يكرم المعلمين المتميزين
http://almnatiq.net/?p=666564
المناطق - الجوف

كرّم قائد مجمع الخندق التعليمي الأستاذ سالم بن حامد البلوي في وقتٍ سابق عددًا من الإداريين و المعلمين المتميزين و المتفاعلين مع برامج و أنشطة المدرسة خلال الفترة الماضية ، موضحًا بأن هذا التكريم نتيجة تميز المكرمين في الأداء و الذي انعكس إيجابًا على المدرسة و طلابها ، مثمنًا للجميع ما قدموه من تميز غير مستغرب على من انتسب لمهنة التعليم ، داعيًا الله سبحانه و تعالى للجميع التوفيق ، و متمنيًا أن يكون هذا التكريم دافعًا لهم و محفزًا لغيرهم بتقديم المزيد من العطاء و الجهد .
كما كرّم البلوي عددًا من الطلاب المتفاعلين و المشاركين في أنشطة المدرسة و البرامج المقدمة فيها ، بالإضافة إلى تكريم الكشاف ريان بن سلطان الرويلي و الذي ساهم مع فرقة الجوف الكشفية المشاركة في مهرجان التعليم للتربية الكشفية و الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف بتحقيق البيرق الذهبي .

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