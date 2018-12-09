‏د.العنزي : ” سعود الطبية ” حظيت بعناية سلمان الحزم على مدار نصف قرن

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رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.أحمد العنزي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “حفظه الله” بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وأضاف د.العنزي بأن القطاع الصحي في المملكة حظي في عهده “أيده الله” باهتمام كبير ، كما نالت مدينة الملك سعود الطبية عناية خاصة؛ وذلك على مدى نصف قرن، منذ أن كان أميرًا للرياض وإلى أن أصبح ملكًا للبلاد.

وقال د.العنزي: شرعت المدينة في تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية؛ وذلك بهدف التوسع في خدمة المرضى والمراجعين وفق أعلى معايير العناية الصحية.

وختتم العنزي تصريحه سائلاً المولى القدير أن يحفظ قادة بلادنا، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء لما قدم ويقدم في سبيل خدمة دينه ووطنه وأمته.