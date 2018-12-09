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القطاع العقاري في لبنان يوشك على الانهيار

القطاع العقاري في لبنان يوشك على الانهيار
http://almnatiq.net/?p=666591
المناطق - وكالات

مبان قيد الإنشاء مهجورة، أبراج فارغة وعمارات ارتفعت أعمدتها فقط، أمثلة على مشاريع عقارية توقف بناؤها أو الإقبال على شرائها، في ظل أزمة تهدد بانهيار قطاع طالما شكّل أبرز ركائز الاقتصاد المتداعي أساسا في لبنان.
وبحسب “الفرنسية”، شهد القطاع العقاري طفرة غير مسبوقة بين عامين 2008 و2011، أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، قبل أن يتوقف النشاط مع اندلاع النزاع في سورية المجاورة، وتراجع الطلب محليا، وأحجم المغتربون اللبنانيون والخليجيون، الذين كانوا في أساس هذه الطفرة، عن الشراء جراء الأزمات السياسية المتلاحقة والاضطرابات الأمنية على وقع النزاع السوري، وأضيف إلى ذلك تراجع أسعار النفط منذ عام 2014.
وجراء هذا الجمود، لا تجد آلاف الشقق السكنية التي تم بناؤها خلال السنوات الماضية من يشتريها، واضطر كبار المطورين العقاريين إلى وقف العمل في مشاريع ضخمة كان قد بوشر العمل فيها مع بداية الأزمة.
ويقدر غيّوم بوديسو المختص العقاري لدى شركة رامكو للاستشارات العقارية وجود “نحو 3600 شقة غير مبيعة حاليا في بيروت الإدارية وحدها”.
ويمكن معاينة هذا الواقع من خلال جولة ميدانية على بعض المشاريع، في مقابل مرفأ بيروت، يشرف مبنى “الساحل” الفخم على البحر والسفن الراسية هناك.
ورغم انتهاء عملية بنائه في عام 2014، تم بيع شقتين فقط من إجمالي 21، مساحة كل واحدة منها 500 متر مربع.
ويقول حسين عبدالله مالك المبنى “عندما بدأنا الأشغال في عام 2010، كان الوضع مختلفا كليا”، ويوضح أنه اضطر إلى التنازل عن ثماني شقق لمصلحة أحد المصارف من أجل تسديد ديونه.
على بعد عشرات الأمتار، توقف العمل بشكل كلي منذ عامين في مشروع آخر، بعد إنهاء بناء هيكله الخارجي فقط.
ويشرح مالك المشروع، متحفظا على ذكر اسمه، “بعنا شقة واحدة على الخريطة”، موضحاً أنه من أجل جذب الزبائن، تم تخفيض سعر المتر المربع الواحد من أربعة آلاف الى 3200 دولار أمريكي “من دون أن يكون لذلك أي تأثير في المبيع”.

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