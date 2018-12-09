شاهد .. هكذا تفاعل الملك سلمان مع قصيدة فهد بن دحيم الذي أنشدها في الملك عبدالعزيز

المناطق - الرياض

رصدت كاميرات حفل افتتاح مشروع تطوير حي الطريف، ردة فعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع قصيدة فهد بن دحيم الذي أنشدها في الملك عبدالعزيز رحمه الله.

وبدا الملك سلمان متفاعلا مع القصيدة، من خلال ترديد أبياتها، والتأثر بأبيات الشاعر بن دحيم الذي كان شعره الحربي علامة بارزة في شعر الشعراء.

والشاعر بن دحيم – رحمه الله تعالى -, لا يزال ذكره وصيته بين محبي الشعر الشعبي القديم وبالأخص عندما تكون هناك احتفالات يوم العيد بإقامة العرضات السعودية, وتشال فيها حربيات ابن دحيم.

وهذا الحضور الشعري الذي اكتسبه ابن دحيم سببه؛ قوة شاعريته, فابن دحيم شاعر يملك أدوات الشعر ويمسك بناصيته, بل هو راسخ فيه وليس متطفلا على مائدة الشعر فهو بريءٌ من المتطفلين على الشعر الذين يستخدمون الشعر لأغراض ومآرب ذاتية.

وسلك ابن دحيم في شعره ألا يكون في مدح ذاته وتقديس شخصه, بل سخر هذه القوافي في خدمة الوطن وقادته وتصوير هذه الوحدة الوطنية تحت قيادة واحدة ولواء معقود واحد لهذه البلاد فكان لسانه يلهج بأمجاد الوطن مجسداً ذلك في الشعر الحربي الذي وصل إلينا عن طريق الرواه.

وتقول أبيات القصيدة:

نجد شامت لبو تركي وأخذها شيخنا

واخمرت عشاقها عقب لطم خشومها

لا بكت نجد العذية تهل دموعنا

بالهنادي قاصرين شوارب قومها

حنا هل العادات مخضبين سيفنا

والطيور الحامية جادعين لحومها

صعبة أفعالنا لابغاها غيرنا

وكلمة التوحيد حنا عمار رسومها

حنا هل العوجا نها الملاقى عيدنا

والجزيرة كلها مدبين قرومها

لابتي عوج المراكيض هذا سوقنا

بيعوا الارواح في الهوش باول رسومها

مرخصين ارقابنا لا زهمنا شيخنا

والقبايل كلها شيخنا قيدومها

في تواريخ العرب راسمين علومنا

وعادة الدنيا تزول وتدوم علومها

يذكر أن خادم الحرمين رعى اليوم بحضور قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفل افتتاح مشروع تطوير حي الطريف، ضمن برنامج تطوير الدرعية التاريخية.

والمشروع سعى إلى إبراز قيمة الحي التاريخية، وتحويله إلى متحف مفتوح من خلال تأهيل المنشآت الأثرية في الحي، بعد توثيقها وترميمها، وتوظيف أبرز المنشآت المعمارية لاستيعاب مؤسسات متحفية، وأنشطة وفعاليات ثقافية تراثية، إضافة إلى تزويد الحي بالخدمات الملائمة للزوار، بما في ذلك الطرق والممرات، والمرافق الخدمية، والوسائل التعريفية الثقافية والإرشادية.