إصابة إسرائيليين في إطلاق نار في الضفة الغربية

المناطق - الرياض

أصيب العديد من الإسرائيليين بالرصاص في هجوم قرب مستوطنة عوفرا شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان.

وقالت أجهزة الاسعاف إن ستة اشخاص بينهم امرأة في الثلاثينات أصيبوا بجروح بالغة ونقلوا إلى مستشفيات في القدس.

ويعود آخر هجوم استهدف إسرائيليين في الضفة الغربية الى 26 نوفمبر حين أصاب فلسطيني صدما بسيارته ثلاثة جنود قبل أن يقتل بأيدي قوات الامن الاسرائيلية.

من جهة أخرى، أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بأعداد كبيرة بلدة سلواد الملاصقة لمستوطنة عوفرا التي حدث فيها عملية إطلاق النار.