الجبير يطلب “المعلومات التركية” لدعم تحقيقات خاشقجي

المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية، عادل الجبير، إن بلاده تستكمل التحقيقات بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدا أن الرياض منفتحة على الأدلة التي يمكن أن تقدمها أي دولة.

وأضاف الجبير، خلال مؤتمر صحفي أقيم بالرياض في ختام القمة الخليجية، الأحد: “على تركيا أن تقدم المعلومات التي طلبناها لدعم تحقيقاتنا”.

وعلى صعيد آخر، قال الجبير إن المشاكل التي تحصل بين دول الخليج العربي ينبغي أن تحل داخل البيت الخليجي.

وأكد أنه “من الضروري ألا تؤثر أزمة قطر على عمل دول مجلس التعاون الخليجي”، مضيفا أن “الأشقاء في قطر يعلمون ما المطلوب منهم للعودة كعضو فعال في مجلس التعاون”.

وذكر الجبير بأن مواقف الدول الأربعة فيما يتعلق بأزمة قطر معروفة وأشار إلى وجود مطالب تم تقديمها للدوحة.

وتابع وزير الخارجية: “نرفض تمويل الإرهاب والتطرف، ونرفض التدخل في شؤوننا الداخلية، ونرفض التحريض وإيواء المطلوبين”.