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فرنسا تطالب ترامب بعدم التدخل في شأنها الداخلي

فرنسا تطالب ترامب بعدم التدخل في شأنها الداخلي
http://almnatiq.net/?p=666631
المناطق - وكالات

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى عدم التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لفرنسا، بعد تعليقاته الناقدة على تحرك “السترات الصفراء”.

وقال لودريان في برنامج تلفزيوني، الأحد: “أقول لدونالد ترامب، ورئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) قال له أيضا: نحن لسنا طرفا في النقاشات الأميركية، اتركونا نعيش حياتنا حياة أمة”.

ونأتي دعوة باريس الرئيس الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدم التدخل في شأنها الداخلي، بعد مهاجمته اتفاق باريس المناخي، معتبرا أن تظاهرات “السترات الصفراء” في فرنسا تثبت فشل هذا الاتفاق.

وكتب ترامب على “تويتر”: “نهار وليل حزينان جدا في باريس”، وذلك في الوقت الذي كانت فيه العاصمة الفرنسية تشهد صدامات عنيفة بين محتجي “السترات الصفراء” وقوات الأمن.

وأضاف: “ربما حان الوقت لوضع حد لاتفاق باريس السخيف والمكلف للغاية، وإعادة المال إلى الناس عبر خفض الضرائب”.

وكان الرئيس الأميركي سخر من التنازلات التي قدمها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ”السترات الصفراء”، معتبرا أن باريس “آيل إلى الفشل”.

ويجتمع ممثلو نحو مائتي دولة في بولندا في إطار المؤتمر العالمي الرابع والعشرين حول المناخ.

وأضاف ترامب: “إنهم يغنون نريد ترامب، إنني أعشق فرنسا”، دون أن يقدم دليلا على ما يقول.

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