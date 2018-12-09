المعهد الصناعي الثانوي وفرع كلية التقنية بتيماء يحتفي بتخريج عدد من المتدربين

تيماء - محمد العنزي :

رعى مدير المعهد الصناعي الثانوي وفرع كلية التقنية بتيماء أ. جابر محمد حمدي اليوم حفل تخريج اربع دفعات تدريبية من متدربي المعهد الصناعي الثانوي والكلية التقنية بحضور مديري الإدارات الحكومية وأولياء أمور المتدربين وذلك على مسرح الكلية التقنية بالمحافظة .

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم و بعد ذلك ألقى مدير المعهد الصناعي الثانوي تيماء أ. جابر الحمدي كلمة رحب فيها بالحضور وهنأ الخريجين بمناسبة تخرجهم والمساهمة في تنمية وطنهم ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

واختتم الحفل بتكريم المتدربين المميزين والمتدربين المتخرجين والمدربين في المعهد الصناعي وكليه التقنيه وكرم الإعلاميين المدعوين لحضور الحفل والتقطت صورة تذكارية في هذي المناسبة .